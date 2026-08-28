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Kevin Durant ka pranuar se pensionimi i Russell Westbrook e ka prekur shumë, duke kujtuar vitet e para të karrierës së tyre së bashku te Oklahoma City Thunder.
“Ai është një nga djemtë e parë me të cilët e kam nisur karrierën. Ishte aty çdo ditë dhe tani po largohet nga basketbolli. Më befasoi, sidomos sepse mendoj se ai ende mund të luante”, tha Durant.
Westbrook i dha fund karrierës pas 18 vjetësh në NBA, ndërsa Durant theksoi respektin e madh që vazhdon të ketë për ish-bashkëlojtarin e tij.
Dyshja Durant-Westbrook mbetet një nga dyshet më të paharrueshme të gjeneratës së tyre, edhe pse marrëdhënia e tyre u prish pas largimit të Durant nga OKC-ja.