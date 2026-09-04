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Luksemburgu kryeson bindshëm listën për pagat e mësuesve, ndërsa disa vende të Evropës Lindore mbeten në fund të renditjes. Të dhënat e reja tregojnë dallime të mëdha në pagat fillestare dhe ato në fund të karrierës.
Me nisjen e vitit të ri shkollor, pagat e mësuesve dhe mungesa e stafit arsimor janë rikthyer në qendër të debatit në shumë vende evropiane. Mësuesit dhe sindikatat e tyre vazhdojnë të kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e pagave.
Por cilat vende i paguajnë më mirë mësuesit?
Sipas të dhënave të Eurydice, rrjetit evropian për informacion mbi sistemet arsimore, të financuar nga Komisioni Evropian, pagat e stafit arsimor përbëjnë një nga shpenzimet kryesore të arsimit formal.
Megjithatë, në shumë vende evropiane, mësuesit konsiderohen të nënpaguar në raport me nivelin e tyre të arsimimit, raporton euronews.com, transmeton Klankosova.tv.
Disa studime tregojnë se pagat në fillim të karrierës janë rreth 40 për qind më të ulëta sesa të ardhurat e profesionistëve të tjerë me arsim të lartë.
Luksemburgu kryeson listën
Në vitin shkollor 2024/2025, Luksemburgu ishte vendi i Bashkimit Evropian me pagat më të larta për mësuesit në shumicën e niveleve të arsimit.
Në fillim të karrierës, mësuesit në këtë shtet paguheshin nga rreth 55 mijë deri në 62 mijë euro në vit, ndërsa në kulmin e karrierës pagat arrinin nga 97 mijë deri në 109 mijë euro në vit.
Pas Luksemburgut, ndër vendet me pagat më të larta renditeshin Holanda dhe Gjermania, me ndryshime në varësi të nivelit të arsimit dhe fazës së karrierës.
Në anën tjetër të renditjes gjendeshin Sllovakia, Çekia dhe Hungaria.
Në Sllovaki, pagat vjetore në fund të karrierës varionin nga rreth 18 mijë deri në 22 mijë euro, raporton klankosova.tv, ndërsa në Çeki dhe Hungari mund të arrinin deri në rreth 27 mijë euro.
Sa u përket pagave fillestare, Greqia dhe Sllovakia ishin ndër vendet me nivelet më të ulëta, me paga vjetore që nuk e kalonin shumën prej rreth 17 mijë eurosh.
Sa vite u duhen mësuesve për të arritur pagën maksimale?
Përparimi në karrierën e mësuesve ndikohet nga faktorë të ndryshëm, përfshirë përvojën, kualifikimet, përgjegjësitë dhe nivelin e arsimit ku japin mësim.
Sipas Eurydice, në 11 vende të BE-së, mësuesve u nevojiten nga 31 deri në 40 vjet për të arritur nivelin më të lartë të pagës, në varësi të nivelit të arsimit.
Ndërkaq, Danimarka dhe Finlanda janë ndër vendet ku mësuesit mund të arrijnë kulmin e karrierës brenda rreth 10 vjetësh, gjithashtu në varësi të nivelit ku punojnë.
Rritja e pagave gjatë karrierës konsiderohet një faktor i rëndësishëm për ta bërë profesionin e mësuesit më tërheqës dhe për të mbajtur profesionistët brenda sistemit arsimor.
Pagat më të larta mund të ndikojnë edhe te nxënësit
Rritja e pagave nuk lidhet vetëm me mirëqenien e mësuesve.
Sipas një studimi të OECD-së të publikuar në vitin 2025, pagat më të larta për mësuesit priren të kenë ndikim pozitiv edhe në rezultatet e nxënësve.
Ndërkohë, të dhënat e Eurydice tregojnë se Qiproja, Portugalia, Holanda dhe Sllovenia janë ndër vendet e BE-së ku mësuesit përfitojnë rritjen më të madhe të pagës nga fillimi deri në kulmin e karrierës.
Rënia e pagave reale në disa vende
Debati për pagat e mësuesve është rikthyer edhe në Francë.
Ministria franceze e Arsimit ka deklaruar se një mësues i arsimit publik në Francë ka marrë mesatarisht 3,090 euro neto në muaj gjatë vitit 2024.
Megjithatë, kjo shifër përfshin mësues me statuse të ndryshme profesionale dhe nuk përfshin mësuesit me kontratë, të cilët përbëjnë rreth 8 për qind të stafit mësimor dhe kanë pagat më të ulëta.
Sipas Eurydice, pagat e mësuesve në Francë kanë shënuar rënie reale prej 0.61 për qind ndërmjet viteve shkollore 2023/2024 dhe 2024/2025.
Rënie më të madhe se Franca kanë regjistruar Rumania (-6.34 për qind), Sllovakia (-4.07 për qind), Italia (-1.60 për qind) dhe Komuniteti Francez i Belgjikës (-0.71 për qind).
Të dhënat tregojnë kështu një dallim të madh mes vendeve evropiane, jo vetëm sa i përket pagës fillestare të mësuesve, por edhe ritmit të rritjes së saj gjatë karrierës.