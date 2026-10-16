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Një nga gjashtë gratë që akuzojnë Russell Brandin për vepra penale seksuale, deklaroi të premten në një gjykatë në Londër se aktori dhe komediani britanik u shndërrua në një "maniak me sy të egërsuar", kur u përpoq ta tërhiqte atë brenda një kabine tualeti në vendin e saj të punës.
Brand, dikur një nga personalitetet më të njohura televizive në Britani dhe ish-bashkëshorti i këngëtares amerikane Katy Perry, po përballet me gjyq nën akuzat për tri raste përdhunimi, tri raste sulmi seksual dhe një rast sulmi me natyrë të pahijshme ndaj gjashtë grave, në periudhën midis viteve 1999 dhe 2009, transmeton Klankosova.tv.
51-vjeçari i mohon akuzat dhe pas arrestimit, i tha policisë se nuk është përfshirë kurrë në veprimtari seksuale pa pëlqimin e palës tjetër.
Dëshmitarja tregoi se fillimisht kishte shkëmbyer disa fjalë me humor me Brandin lidhur me bluzën që ai kishte veshur – të cilën ajo i tha se i pëlqente – por shtoi se sjellja e tij ndryshoi pasi ajo e shoqëroi për t'i treguar se ku ndodheshin tualetet.
Ajo tha se Brand kishte qenë mjaft i sjellshëm, por më pas u shndërrua në "një maniak me sy të egërsuar që përpiqej të më tërhiqte në tualet".
"I thashë: 'Çfarë po bën? A je i çmendur? Më lër të lirë'", dëshmoi ajo para gjykatës.
Ajo shtoi se, kur ai kuptoi që "nuk po ia dilte" – pasi ajo ishte mjaft e fortë – ai hyri vetë në tualet. Sipas saj, i gjithë incidenti zgjati rreth 20 sekonda. Gruaja nuk e raportoi atë që i kishte ndodhur te punëdhënësi i saj në atë kohë, me arsyetimin se do të ishte thjesht fjala e saj kundër fjalës së tij; megjithatë, ajo iu drejtua policisë pasi pa një dokumentar të vitit 2023 rreth Brandit.
Sipas Reuters, avokati i tij, Ian Winter, pretendoi se Brand i kishte kërkuar asaj të shkonin në tualet për një lloj aktiviteti seksual – duke pranuar se ajo nuk kishte dhënë pëlqimin – dhe se këndvështrimi i saj për ngjarjen kishte ndryshuar pasi kishte parë dokumentarin. /Klankosova.tv