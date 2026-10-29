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Disa zyrtarë të lartë policorë, përfshirë drejtues të stacionit rajonal në Pejë dhe nënstacionit në Vitomiricë, janë suspenduar lidhur me rastin e Arlinda Zekajt.
Gazetarja e Klan Kosovës, Altiana Zogaj përmes burimeve ka kuptuar se në mesin e të suspenduarve janë drejtori rajonal, Agron Hasanaj, komandanti i stacionit, Faik Jahmurataj, majori Ndue Nikolla, komandanti i nënstacionit në Vitomiricë, Sami Lekaj, si dhe zëvendëskomandanti Dervish Haxhiaj.
Po ashtu, është suspenduar edhe Faruk Muqolli, shef i hetimeve në Stacionin Policor të Pejës, së bashku me katër hetues dhe shefin e operativës.
Suspendimet vijnë pas rastit të Arlinda Zekajt, e cila u vra më 25 tetor në fshatin Vitomiricë të Pejës, dhe shqyrtimit të trajtimit institucional të rastit./Klankosova.tv