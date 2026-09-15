Lajmet e fundit
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar sot 27 zëvendësministra në kuadër të Qeverisë së re.
Pas formimit të Qeverisë, zëvendësministrat janë ftuar që nga sot të marrin detyrat e tyre të reja, transmeton Klankosova.tv.
Emërimet janë të njëjta me ato të Qeverisë së kaluar, e cila pati një mandat jetëshkurtër.
27 zëvendësministrat e emëruar janë:
Përparim Kryeziu, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës,
Kreshnik Ahmeti, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës,
Hysni Mehani, Zëvendësministër në Ministrinë e Financave,
Agon Batusha, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal,
Getoar Mjeku, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Ekonomisë,
Triera Kasumi-Berisha, Zëvendësministre në Ministrinë e Ekonomisë,
Fatban Bunjaku, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit,
Jeton Mehmeti, Zëvendësministër në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit,
Ali Dula, Zëvendësministër i parë në Ministrinë për Zhvillim Rajonal,
Enver Dugolli, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Punëve të Brendshme,
Zef Morina, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit,
Daulina Osmani, Zëvendësministre e parë në Ministrinë e Sportit dhe Rinisë,
Avni Zogiani, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
Driton Hyseni, Zëvendësministër në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,
Agon Dobruna, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Punës, Familjes dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare,
Besart Jashari, Zëvendësministër në Ministrinë e Punës, Familjes dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare,
Nora Arapi-Krasniqi, Zëvendësministre e parë në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit,
Tijana Veljkovic, Zëvendësministre në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit,
Arsim Berisha, Zëvendësministër në Ministrinë e Shëndetësisë,
Genc Nimoni, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Drejtësisë,
Gegë Lleshi, Zëvendësministër i parë në Ministrinë e Mbrojtjes,
Enis Kervan, Zëvendësministër në Ministrinë e Mbrojtjes,
Lulzim Hetemi, Zëvendësministër në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim,
Ratomir Minic, Zëvendësministër i parë në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim,
Igor Mitic, Zëvendësministër në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural,
Muhedin Nushi, Zëvendësministër në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës,
Sejnur Veshall, Zëvendësministër në Ministrinë e Sportit dhe Rinisë.