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Më 16 shtator, Kosova pret lirimin e ish-krerëve të UÇK-së.
Pas 234 ditëve të gjykimit, procesi përmbyllet të mërkurën me verdiktin final, raporton Klankosova.tv
Ish-presidenti Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarët Kadri Veseli e Jakup Krasniqi, si dhe ish-deputeti Rexhep Selimi ngarkohen me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Për të gjitha pikat e dosjes së Zyrës së Prokurorit të Specializuar, katërshja janë deklaruar të pafajshëm, transmeton Klankosova.tv
Trupi gjykues që do të vendos për vendimin e madh ka këtë përbërje:
Gjyqtari amerikan Charles Smith III (kryesues),
Gjyqtari gjerman Christoph Barthe,
Gjyqtari zviceran Guénaël Mettraux
Gjyqtari irlandes Fergal Gaynor. /Klankosova.tv