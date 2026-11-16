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Dy të rinj nga komuna e Rahovecit, Leart Morina nga Sopniqi dhe Berhan Zeka nga Pataqani i Poshtëm, humbën jetën në një aksident trafiku në Gjermani.
Kryetari i komunës së Rahovecit, Smajl Latifi ngushëlloi familjet Morina dhe Zeka.
"I tronditur thellësisht nga lajmi për vdekjen tragjike në një aksident komunikacioni në Gjermani të dy të rinjve nga komuna e Rahovecit, Leart Morinës nga Sopniqi dhe Berhan Zekës nga Pataqani i Poshtëm. Në emrin tim dhe të Komunës së Rahovecit, bashkëndiejmë me dhimbjen tuaj të madhe. Ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve Morina dhe Zeka, të afërmve dhe miqve të tyre për këtë humbje të rëndë. Learti dhe Berhani pushofshin në paqe!”, shkroi në Facebook, Latifi.