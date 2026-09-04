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Prokuroria Speciale e Kosovës ka dorëzuar aktakuzë me propozim për gjykim në mungesë ndaj 35 të pandehurve, të dyshuar për veprën penale “Krime lufte kundër popullsisë civile”, lidhur me sulmin e forcave serbe në mars të vitit 1998 ndaj lagjes Jasharaj në Prekaz të Poshtëm.
Të pandehurit, sipas Prokurorisë janë: J.S., V.D., S.L., G.R., M.U., Z.T., Z.S., S.V., B.C., Z.M., R.S., V.T., B.P., R.M., M.S., S.I., N.S., B.F., Z.B., C.B., Z.R., D.I., S.M., V.J., M.L., R.C., S.P., N.M., V.R., D.Z., O.S., B.D., L.C., I.T. dhe M.B, raporton Klankosova.tv.
Sipas aktakuzës, ata akuzohen se, si udhëheqës të Njësive Speciale të Policisë Serbe, kishin planifikuar, koordinuar dhe drejtuar operacionin e armatosur kundër lagjes Jasharaj në Prekaz të Poshtëm./Klankosova.tv