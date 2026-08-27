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Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka zgjedhur gjyqtaren e Gjykatës së Apelit, njëherësh anëtare e KGJK-së, Afërdita Bytyqi, në pozitën e Zëvendëskryesueses të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.
Para anëtarëve të Këshillit, Bytyqi ka shprehur falënderim për besimin e dhënë dhe, sipas njoftimit për media, ajo është zotuar që do të bashkëpunoj dhe të kontribuoj me gjithë kapacitetin në drejtim të avancimit të sistemit të drejtësisë për një Këshill Gjyqësor më të avancuar dhe më transparent, transmeton Klankosova.tv.
Mandati i saj si zëvendëskryesuese fillon me datë 27 gusht 2026, me mandat tre vjeçar.