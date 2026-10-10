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Agjencia e Metrologjisë së Kosovës (AMK) iu ka bërë thirrje qytetarëve që të kontrollojnë cilësinë e arit para blerjes.
Përmes një postimi në Facebook, kjo agjenci, që funksionon në kuadër të MINTI-t, ka thënë se gjithmonë blerësit duhet të kërkojnë garancinë dhe dokumentacionin.
“AMK u bën thirrje qytetarëve që, gjatë blerjes së produkteve prej ari dhe argjendi, të kërkojnë garancinë dhe dokumentacionin përkatës nga shitësi. Verifikimi dhe vulosja e produkteve, së bashku me informimin e konsumatorëve, janë të rëndësishme për rritjen e besimit në treg dhe për mbrojtjen nga deklarimet e pasakta për pastërtinë e metaleve të çmuara”.
AMK tha se rëndësia e këtij shërbimi pasqyrohet edhe në kërkesat e operatorëve ekonomikë.
“Vetëm gjatë vitit 2025, në laboratorin e AMK-së janë pranuar 470 kërkesa për verifikimin e metaleve të çmuara”, u tha në njoftimin e MINTI-it. /Klankosova.tv