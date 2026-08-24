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Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, dega në Lipjan e ka përjashtuar nga radhët e saj, Skënder Llugiqin, i cili kishte bërë thirrje për pushkatimin e Ramush Haradinajt.
Ky rast kishte ndodhur në ditët e para të gushtit, kur në Kuvendin e Kosovës kishin shkuar për vizitë mërgimtarët dhe në mesin e tyre ishte edhe Llugiqi, teksa bëri thirrjen që më pas nxiti reagime të shumta dhe vet ai u arrestua nga Policia e Kosovës.
Si pasojë e kësaj, OVL e UÇK-së në Lipjan ka njoftuar se vendimi për përpjashtimin e Llugiqit është marrë me vendim unanim të anëtarësisë.
“Ky vendim duhet të jetë mesazh i qartë për secilin: kushdo që tenton ta njollosë, ta përçmojë apo ta përdorë për përçarje Luftën e shenjtë të UÇK-së, si dhe kushdo që fyen, kërcënon apo denigron bashkëluftëtarët dhe figurat e saj, do të përballet pa përjashtim me përgjegjësinë dhe masat që parashihen nga Statuti dhe rregulloret e organizatës. Askush nuk është dhe nuk do të jetë mbi vlerat për të cilat u derdh gjak. UÇK-ja dhe sakrifica e dëshmorëve, invalidëve e veteranëve do të mbrohen me dinjitet, vendosmëri dhe pa kompromis.”, thuhet në njoftim. /Klankosova.tv