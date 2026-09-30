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Qendra “Gjenocidi në Kosovë – Plagë e Hapur” u ka drejtuar një letër institucioneve dhe liderëve politikë të Kosovës, duke kërkuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe zhbërjen e Dhomave të Specializuara të Kosovës dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar.
Në letrën drejtuar kryetares së Kuvendit dhe ushtrueses së detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, kryeministrit Albin Kurti, deputetëve të Kuvendit dhe kryetarëve të partive politike, Qendra shpreh shqetësimin për atë që e cilëson si rrezik për pavarësinë e shtetit të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Sipas Qendrës, vendimi i Dhomave të Specializuara të Kosovës i 16 shtatorit përbën, siç thuhet në letër, “një goditje të rëndë ndaj dispozitave themelore të Kushtetutës së Kosovës”.
Qendra pretendon se vendimi e paraqet realizimin e pavarësisë së Kosovës në mënyrë që, sipas saj, bie ndesh me të vërtetën historike të luftës çlirimtare.
Në letër përmendet edhe deklarata e miratuar më 28 shtator nga 99 deputetë të Kuvendit të Kosovës. Sipas Qendrës, përmes kësaj deklarate institucionet shtetërore u ftuan të ndërmarrin veprime për “mbrojtjen e së vërtetës dhe të pastërtisë së luftës çlirimtare të popullit të Kosovës”, si dhe për hartimin e një strategjie të përbashkët shtetërore.
Qendra i referohet gjithashtu zhvillimeve të 29 shtatorit, kur u bë e ditur caktimi i Panelit të Apelit që do të shqyrtojë ankesat në rastin ndaj Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veselit dhe Rexhep Selimit.
Në letrën e saj, Qendra shpreh dyshime mbi përbërjen e Panelit të Apelit, duke theksuar se disa prej gjyqtarëve kanë qenë pjesë e paneleve të mëparshme në çështjet ndaj Hysni Gucatit dhe Nasim Haradinajt, Salih Mustafës dhe Pjetër Shalës.
“Prandaj rezultati i vendimit të Panelit të Apelit është DÉJÀ VU!”, thuhet në letër.
Qendra kërkon që, në këtë situatë, çështja e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe abrogimi i nenit 162 të Kushtetutës së Kosovës të trajtohen si “imperativ kategorik”.
“Vetëm zhbërja e Dhomave të Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm mund të shpëtojë Kosovën nga rreziku i madh që i kanoset”, thuhet më tej.
Qendra u bën thirrje forcave politike që të ruajnë konsensusin e arritur me deklaratën e 28 shtatorit dhe, siç shprehet ajo, të veprojnë të bashkuara përballë zhvillimeve që i konsideron kërcënuese për Kosovën.
Ajo vlerëson se një konsensus i tillë politik do të mund të ndikonte në uljen e tensioneve të brendshme dhe në rritjen e unitetit shoqëror përballë presioneve të jashtme.