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Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh ndaj Bardh Dushit, i dyshuar për veprën penale “Vrasja e rëndë”.
Sipas Prokurorisë, ngjarja ka ndodhur më 26 gusht 2026, rreth orës 00:05, në shtëpinë e të dyshuarit në Prizren.
I dyshuari pas një fjalosjeje me bashkëshorten e tij, viktimën me inicialet L.D., dyshohet se e ka sulmuar fizikisht atë dhe e ka goditur e përplasur disa herë kokën e saj në tokë. Si pasojë e lëndimeve të marra, gruaja ka vdekur në vendin e ngjarjes.
“Po ashtu, pas ngjarjes B.D., ka tentuar të fshijë gjurmët e ngjarjes, dhe më pas ka njoftuar familjarët për rastin.Prokuroria Themelore në Prizren mbetet e përkushtuar në luftimin e kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe sigurimin që secili person i dyshuar për kryerjen e veprave penale të përgjigjet para organeve të drejtësisë”, thuhet në njoftim./Klankosova.tv