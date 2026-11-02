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Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për lokalizimin dhe arrestimin e një personi të dyshuar për veprën penale “Vjedhje e rëndë”.
Me autorizim të Prokurorisë Themelore në Pejë, Policia ka publikuar fotografinë dhe të dhënat e të dyshuarit, duke kërkuar nga qytetarët që nëse kanë informacione për vendndodhjen e tij, t'i ndihmojnë organet e rendit.
Policia ka bërë thirrje që çdo informacion të raportohet në numrat:
192
0800 19999 (pa pagesë)
039 432 327 – Drejtoria Rajonale në Pejë.
Qytetarët gjithashtu mund të paraqiten në stacionin më të afërt policor./Klankosova.tv