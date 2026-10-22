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Presidentja Justina Shiroka-Pula vendosi që ligjin për Gjykatën Speciale ta kthejë në Kuvend për rishqyrtim, një ditë para se t’i përfundojë afati për vendim.
Në arsyetimin e këtij vendimi, e para e shtetit njoftoi se po vazhdon konsultimet me përfaqësues institucionalë e partiakë për bashkërendimin e veprimeve për mbrojtjen sa më të mirë të të drejtave dhe interesave të kryesorëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Kësaj, për këtë punë ia hapi rrugën vet subjekti që e inicoi ndyshimin e ligjit, Partia Demokratike e Kosovës duke kërkuar që ligji të mos dekretohet.
Kthimi veç në Kuvend, jo edhe në Qeveri, siç thonë nga PDK-ja synon verifikimin përfundimtar profesional te pikat që mund të pengojnë zbatimin e tij.
Për Ramush Haradinaj, që e përkrahu pa rreshtur këtë ligj, kthimi i tij pas përplasjeve është ofendim.
Vetëvendosja thotë se e kishte paralajmëruar këtë situatë. Ndërkaq, nga Lidhja Demokratike, që nuk e votuan ligjin, thonë se as fokusi nuk duhet qenë aty.
Mbase edhe pa LDK-në, iniciuesit presin që edhe pas kthimit ligji të votohet sërish brenda pak javësh.
Ai, siç thonin nga PDK, kishte kufizuar juridiksionin e Dhomave të Specializuara vetëm në pretendimet e raportit të Dick Marty, kthimin e dhomunës supreme në Kosovë, kufizimin e dënimit maksimal e deri te falja e të dënuarve nga presidentja e shtetit.
Detajet mund t'i gjeni në kronikën e mëposhtme: