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Janë disa akterë të ndryshëm, por në mendje e patën një temë të përbashkët.
Edukimi medial në arsim ishte kryefjala që këta e patën në tavolinë, në diskutimin që organizoi Hibrid .info, në partneritet me Bashkimin Evropian në Kosovë.
Rëndësia e edukimit medial u tha se është e madhe, por që faktikisht ende nuk është lëndë në vete.
Kërkesa u tha se është e madhe që edukimi medial të jetë i detyrueshëm.
Kurdo që kjo bëhet, një përkrahje u pohua të jëtë e pashmangshme.
Të gjita këto, u bënë në kuadër të javës globale të edukimit medial.
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