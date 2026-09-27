Lajmet e fundit
Shumë qytetarë patën problem me aplikacionin e ‘Whatsapit’ ditëve të fundit.
Ekspertët thonë se problemi qëndron tek telefonitë mobile dhe se kujdesi ndaj ndarjes së të dhënave duhet rritur.
Nga Ipko, përmes një mesazhi të automatizuar thanë se pyetjeve lidhur me këtë çështje do t’i përgjigjen brenda afatit 15 ditor, teksa nga Vala konfirmuan përmes kanaleve të ndryshme se janë duke adresuar problemin e raportuar.
Ndërkohë nga policia ende nuk ka një statistikë se sa raste kanë pranuar.
Ndiqni kronikën në vazhdim: