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Tre zyrtarë policorë, derisa po patrullonin gjatë orarit të punës, mesnatën e 15 tetorit ndalën një veturë për kontroll, të cilën po e drejtonte një vajzë.
Por shoferes të cilës i kërkuan dokumentet, leja e vozitjes i mungoi.
Andaj, sipas burimeve, që vajza të mos gjobitej, ata ia dhanë një ide që të shkojë me të tre në një motel në Çagllavicë, për favore seksuale, raporton Klan Kosova.
Teksa kjo u nis me veturë pas tyre, rrugën thuhet se e devijoi e shkoi për tek tezja, që po ashtu është kolege me tre të uniformuarit.
Kështu, bashkë me të, viktima shkoi tek rrethi i Çagllavicës, veçse ruajtësve të rendit, nga vetura nuk iu doli kush pritën.
Me ta u mor familjarja e vajzës, e cila i njoftoi se ka përgatitur një raport të detajuar për t’ia nisur atë komandantit të tyre në Stacionin “Jugu” në Prishtinë.
Ashtu edhe u veprua. Të njëjtit i lajmëroi në Polici, e edhe provat që i patën iu dorëzuan atyre.
E pas këtyre procedurave, Inspektorati Policor ngriti dyshimet që tre zyrtarët policorë, që i përkasin gjeneratave të fundit, kryen dy vepra penale.
Lidhur me rastin, me udhëzim të Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, është iniciuar procedura penale për veprat e dyshuara.
Kronika më poshtë sjell detaje: