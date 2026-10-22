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Opinionisti Shpend Ahmeti ka shprehur shqetësimin se Kosova mund të humbë edhe disa muaj duke u marrë me çështje juridike lidhur me projektligjin për ndryshimin e Ligjit për Specialen.
Duke folur në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, Ahmeti ka thënë se ekspertët ndërkombëtarë kanë vendosur mekanizma të shumtë për të garantuar “kushtetueshmërinë” e Gjykatës Speciale.
“Kqyre veç po e kam drojën që kena me humbë edhe disa muaj tu u marrë me teknikalitete juridike për me u shpërla tash ata që janë ngutur qatëherë edhe mandej me thënë ‘qe qetash e bonëm, qe qetash është në përputhje me Kushtetutën’”, tha Ahmeti në DPT Te Fidani në Klan Kosova.
“O njerëz, kanë punuar ekspertat ndërkombëtarë që na e kanë betonu në Kushtetutën tonë.
Ata e kanë ditur që kur të vijnë dënimet ne kemi me mundu me e bo këtë”.
“Po nuk e dini sa siguresat na i kanë qit gjithkund. Po ta ka bërë edhe në Gjykatë Kushtetuese dhomën e posaçme...ta ka bërë që gjykata nuk mshelet pa aminin e Bashkimit Evropian”.
Ai madje paralajmëroi se çfarë do të bënte potencialisht BE-ja po të vihej në veprim ligji në fjalë.
“E para o kanë në qoftë se do me thënë ‘kqyre a e di çka s'po ma nin hiç ne s'e respektojmë hiç këtë farë gjykate dhe kena me u mundu me çdo kusht me i kthy ata’, e që është veprim politik, e që mendoj që nuk e kemi as kaçikun e as mundësinë me e bë tash se në momentin që ky ligj kish kalu, t'ia kishin nisur me vepru. Unë jam jo 100%, 150% i bindur që na i kishin qitë sanksionet e ndihmave ekonomike të BE-së edhe ja kishin nisë me na e bë këtë presion”.
“A po kupton se duhet me qëndru tash ata mbas krejt investimit që e kanë bërë në këtë punë”.