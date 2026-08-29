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Ish-xhudistja dhe trajnerja e njohur kosovare, Majlinda Kelmendi, ka komentuar triumfin e boksieres kosovare Donjeta Sadiku, e cila fitoi medaljen e artë në Lojërat Mesdhetare.
Sadiku triumfoi në finale ndaj boksieres serbe Kristina Kuluhova, duke u ngjitur në majën e podiumit, shkruan Klankosova.tv
Kelmendi tha se suksesi i Sadikut nuk është befasi, duke theksuar punën dhe përkushtimin e saj.
“Sigurisht që për ne si shtet medalja e artë dhe të gjitha medaljet e tjera janë rezultat i mirë. Nuk befasohem kur fiton Donjeta, të gjithë e dimë sa punon dhe sa është e përkushtuar. Besoj që edhe përgatitjet për Lojërat Olimpike do t’i shkojnë siç duhet dhe do të ketë përkrahjen që e meriton”, tha Kelmendi për KosovaPress, transmeton Klan Kosova.