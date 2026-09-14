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Gazetari Adriatik Kelmendi ka thënë se zhvillimet e fundit në Dhomat e Specializuara të Kosovës nuk janë befasuese, duke marrë parasysh mënyrën se si, sipas tij, është iniciuar dhe zhvilluar kjo gjykatë.
Kelmendi e ka cilësuar si “të çuditshme” Gjykatën Speciale, duke rikujtuar se ajo ishte iniciuar fillimisht në një klimë ku akuzat kryesore lidhej me pretendimet për trafikim organesh.
“Duhet thënë se të gjithë këto që po i shohim të ndodhin edhe në ditët e fundit nuk na befasojnë, duke pasur parasysh se droja se si është iniciuar kjo gjykatë, si filloi pastaj dhe si u zhvillua, ka treguar se edhe nëse e përdorim një nga termat më të buta, ka qenë një gjykatë e çuditshme”.
Autori i emisionit "Rubikon" në Klan Kosova ka rikujtuar se një prej shqetësimeve të ngritura që në fillim ishte fakti se proceset e kësaj gjykate do të fokusoheshin vetëm te shqiptarët.
“Të kuptojmë se ishte filluar me një akuzë të rëndë, siç ishte ajo për trafikim organesh. Kur u publikua aktakuza, u pa se s'ka asgjë për të. Pastaj droja ka qenë se do të merret për herë të parë, sigurisht në analet e drejtësisë moderne, me vetëm një grup të caktuar që është një etni e caktuar, ajo shqiptare. Dhe ne ja ku jemi tash, në fund të procesit, në fund të dy proceseve që edhe këtë që erdhi rrugës dhe përfundoi sot, dhe u konfirmua se vetëm shqiptarët po gjykohen”, deklaroi ai.
Kelmendi ka ngritur pikëpyetje edhe lidhur me bilancin e deritanishëm të aktgjykimeve në Dhomat e Specializuara.
“Në anën tjetër, po ashtu e çuditshmja ka qenë që të gjitha vendimet deri tash që janë dhënë, aktgjykimet kanë qenë dënuese. Pra, sot në momentin që flasim, 100% është dënueshmëria. Kurse kemi parë edhe kërkesat e mbrojtjes për të pasur lirim nuk janë aprovuar asnjëherë. Pra, të gjitha këto na kanë mbushur me brengë se duhet pasur kujdes të madh se çka do të ndodhë pasnesër, pra kur kanë mbetur edhe shumë pak orë”.
“Edhe kjo mund të jetë një nga këto pikëpyetjet për të cilat duhet pra shtruar dhe insistuar që të merren përgjigje dhe të shikohet se a do të ketë mbështetje edhe në ligj dhe në drejtësi, dhe a do të shikohet që përfundimisht të kenë parasysh edhe të drejtat e të akuzuarve, që në fund, varësisht nga verdikti, mund të jenë edhe viktima”, deklaroi ai./Klankosova.tv