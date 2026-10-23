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Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se, për shkak të problemeve teknike të evidentuara, njësia B2 e TC Kosova B do të ndalet në mënyrë të kontrolluar më 24 tetor, rreth orës 00:15.
Ndalja, siç thuhet në njoftim, realizohet si masë parandaluese, me qëllim të mbrojtjes së pajisjeve nga dëmtimet eventuale dhe ruajtjes së sigurisë së operimit, raporton Klankosova.tv.
“Ekipet profesionale dhe teknike janë në gjendje gatishmërie për të filluar sanimet sapo të krijohen kushtet e nevojshme, ndërsa bazuar në vlerësimet aktuale, punimet pritet të përfundojnë gjatë fundjavës”, thotë KEK-u.
Ndërkaq, për rikthimin e njësisë në operim, KEK-u tha se opinioni publik do të njoftohet me kohë. /Klankosova.tv