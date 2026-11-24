Lajmet e fundit
Dinamika dhe debate të shumta po vazhdojnë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, veçanërisht mes dy banorëve, Nichit dhe Akilit, të cilët po tregohen gjithnjë e më të ashpër ndaj njëri-tjetrit, edhe pas debateve lidhur me pëlqimet e shprehura ndaj Antonetës.
Një prej kundërpërgjigjeve të Nichit ndaj Akilit gjatë debatit kishte të bënte me periudhën kur ky i fundit ushtronte profesionin e futbollistit, të cilën Nichi e konsideron si një dështim të tij.
“Po e kuptoj pse nuk ke ndezur në futboll. Puna që ti ke kqyrë mu rreh me refera”, i tha Nichi.
Ndërkohë, Akili e ka pohuar se kjo ngjarje ka ndodhur vërtetë.
Për më shumë, ndiqni videon në linkun e mëposhtëm: