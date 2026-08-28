Lajmet e fundit
Komisioni Evropian njoftoi të premten se u takon autoriteteve serbe të vendosin se çfarë roli do të luajnë në funeralin e kriminelit të luftës Ratko Mlladiq, por gjithashtu theksoi se glorifikimi i kriminelëve të luftës është në kundërshtim me vlerat më themelore evropiane dhe nuk ka vend në Bashkim apo në vendet kandidate.
Bashkimi Evropian tha me rastin e vdekjes së Mlladiqit se ai ishte kriminel lufte që po vuante dënimin me burgim të përjetshëm për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid në Srebrenicë.
“Komisioni Evropian beson se çdo glorifikim i kriminelëve të luftës është në kundërshtim me vlerat më themelore evropiane dhe nuk ka vend në BE ose në vendet kandidate për në BE”, tha Komisioni Evropian në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë.
BE-ja ka theksuar përgjegjësinë e institucioneve serbe në lidhje me funeralin e Mlladiqit, i cili vdiq në Hagë të enjten.
“Nëse Ratko Mlladiq varroset në Serbi, u takon autoriteteve serbe të konfirmojnë çdo rol që mund të kenë në organizimin ose varrimin aktual të Ratko Mlladiqit”, tha më tej KE-ja.
Mlladiq pritet të varroset në Serbi. Ministri i Drejtësisë i këtij vendi, Nenad Vujiq, njoftoi po atë ditë se ai do të varroset me nderime të plota shtetërore.
Për vite me radhë, Mlladiq ishte ndër të arratisurit më të rëndësishëm nga drejtësia ndërkombëtare. Ai ishte në arrati për gati 16 vjet pasi u padit nga Tribunali i Hagës në vitin 1995. Mlladiqi u arrestua më 26 maj 2011, në fshatin Llazarevo pranë Zrenjaninit të Serbisë, në një operacion të shërbimeve serbe të sigurisë.