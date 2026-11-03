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Debatet mes banorëve të Big Brother VIP Kosova 5 nuk kanë të ndalur.
Këtë herë, në qendër të diskutimit ishin sërish Zoja dhe Fatlumi, të cilët kanë shkëmbyer deklarata të forta me njëri-tjetrin.
Shkak për përplasjen mes tyre u bë qëndrimi i Zojës, e cila po përkrahte Vjollcën lidhur me çështjen e fshehjes së cigareve.
Gjatë debatit, Fatlumi e akuzoi Zojën se po kërkon vazhdimisht vëmendje, duke iu drejtuar me fjalët:
“Ka qejf me marrë vëmendje, fort ke qejf me marrë vëmendje... S’po du ty me t’dhanë vëmendje”, u shpreh ai.
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