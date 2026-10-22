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Instituti Demokratik i Kosovës përmes një komunikate për media ka shprehur shqetësimin për mosmiratimin e emërimit të deputetëve të Grupit Parlamentar të Listës Serbe në komisionet parlamentare, rreth një muaj pas fillimit të punës së tyre.
Në njoftimin e KDI-së thuhet se në seancën e sotme, ashtu si në atë të 15 tetorit, propozimi nuk mori mbështetjen e nevojshme, as nga partia në pushtet dhe as nga partitë opozitare, me arsyetimin e mungesës së kuorumit.
“Kjo ndonëse në të dyja rastet, në sallë kishte numër të mjaftueshëm deputetësh për votimin e pikave të tjera të rendit të ditës”.
KDI ka vlerësuar se moszgjidhja e kësaj çështjeje po i lë deputetët e Listës Serbe jashtë punës së komisioneve parlamentare, siç thuhet në njoftim, duke ua kufizuar mundësinë për të përfaqësuar interesat e komunitetit që përfaqësojnë dhe për të marrë pjesë në shqyrtimin e projektligjeve, mbikëqyrjen e institucioneve dhe proceset e tjera parlamentare.
“Meqë komisionet kanë filluar punën rreth një muaji, kjo situatë po ua pamundëson deputetëve të propozuar pjesëmarrjen në një pjesë të rëndësishme të punës parlamentare. Përfaqësimi i komuniteteve në Kuvend është e drejtë kushtetuese që duhet të garantohet përmes pjesëmarrjes së tyre efektive në strukturat dhe proceset vendimmarrëse parlamentare”.
“Zvarritja e emërimeve pengon ushtrimin e kësaj të drejte dhe rrezikon të cenojë gjithëpërfshirjen në proceset parlamentare. KDI u bën thirrje të gjitha grupeve parlamentare që ta adresojnë këtë çështje sa më parë, në përputhje me Kushtetutën dhe Rregulloren e Kuvendit, në mënyrë që të sigurohet përfaqësimi efektiv i komunitetit serb në komisionet parlamentare dhe të gjithë deputetët të kenë mundësi ta ushtrojnë mandatin e tyre përfaqësues”, thuhet në njoftim./Klankosova.tv