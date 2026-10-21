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Katie Boulter është kualifikuar në çerekfinale të turneut Japan Open, pasi mposhti zviceranen Viktorija Golubic me rezultat 6-2, 6-1, në më pak se një orë lojë.
Tenistja britanike dominoi ndeshjen, duke fituar nëntë geme radhazi pas barazimit 2-2 në setin e parë. Në çerekfinale, ajo do të përballet me fituesen e duelit mes kroates Antonia Ruzic dhe amerikanes Kayla Day, transmeton Klankosova.tv.
Boulter, e renditur si e teta në turne, synon të rikthehet në pozitën e tenistes numër një britanike, pasi këtë javë atë ia mori Sonny Kartal.