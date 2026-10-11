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Katër persona janë lënduar si pasojë e një aksidenti të trafikut që ka ndodhur sot rreth orës 11:30 në rrugën “Mulla Zekë Bërdynaj”, në fshatin Novosellë të Pejës.
Në aksident janë përfshirë dy automjete, ka bërë të ditur për Klankosova.tv zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Sheremet Elezaj.
Të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa sipas personelit mjekësor, gjendja e tyre shëndetësore është stabile dhe janë jashtë rrezikut për jetë.
“Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor është duke hetuar rrethanat e aksidentit”, tha Elezaj./Klankosova.tv