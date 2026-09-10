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Katër persona janë dërguar në spital pas një sulmi me thikë në Bromley High Street në Londër, ka konfirmuar Shërbimi i Ambulancës së Londrës.
Paramedikët, së bashku me ekipin e Ambulancës Ajrore të Londrës, kanë mbërritur në vendngjarje në orën 14:19 sipas kohës britanike, të enjten, raporton BBC, transmeton klankosova.tv.
Fotot e publikuara në rrjetin social X të enjten pasdite duket se tregojnë një pjesë të Bromley High Street të rrethuar nga policia, ndërsa në vendngjarje ndodheshin edhe automjete të emergjencës.
Një dëshmitare, menaxherja e një lokali bastesh, tha se kishte parë “një përleshje që kishte dalë në rrugën kryesore”.
Ajo tha se ishte bërë “shumë e shqetësuar” dhe kishte mbyllur brenda lokalit tre klientë, duke pritur që situata të qetësohej.
Sipas saj, klientët kanë qëndruar brenda dhe lokali ende nuk është hapur.