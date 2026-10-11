Lajmet e fundit
Katër persona kanë humbur jetën dhe qindra mijëra të tjerë kanë mbetur pa energji elektrike, pasi uragani Isaias goditi disa pjesë të jugut të Shteteve të Bashkuara me erëra të fuqishme dhe reshje të dendura shiu.
Autoritetet kanë raportuar nga dy viktima në shtetet Alabama dhe Florida. Në mesin e tyre janë edhe persona që humbën jetën pasi pemët ranë mbi shtëpitë e tyre.
Sipas platformës monitoruese PowerOutage, deri të shtunën në mbrëmje rreth 500 mijë persona në disa shtete kishin mbetur pa energji elektrike.
Uragani Isaias arriti në tokë në Florida të premten vonë, me erëra që arrinin shpejtësinë maksimale të qëndrueshme prej 168 kilometrash në orë. Më pas, stuhia u dobësua dhe u riklasifikua si ciklon post-tropikal, shkruan BBC, përcjell Klankosova.tv
Stuhia rrëzoi pemë dhe shkatërroi çatitë e ndërtesave. Përpara mbërritjes së saj, Alabama, Florida dhe Georgia shpallën gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa autoritetet në Florida dhe Alabama urdhëruan evakuimin e detyrueshëm të mijëra banorëve.
Ndërkohë, uragani Simon po i afrohet bregdetit të Paqësorit të Meksikës dhe është forcuar në kategorinë e katërt. Pritet që ai të arrijë në tokë gjatë natës.
Edhe stuhia tropikale Rachel, në Oqeanin Paqësor, pritet të godasë pjesën jugore të Kalifornisë më vonë të shtunën.