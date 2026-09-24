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Një rast grabitjeje është raportuar në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në Prishtinë.
Sipas raportit policor, rreth orës 02:30, katër persona të panjohur kanë depërtuar në banesën e një gruaje, shtetase e huaj, dhe dyshohet se i kanë marrë para të gatshme, një telefon dhe disa çelësa, transmeton Klankosova.tv.
Njësitë përkatëse policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore.
Për rastin është njoftuar edhe prokurori, ndërsa hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e personave të dyshuar janë në vijim.