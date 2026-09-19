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Xhiroja e pestë e Serie A nis me dy ndeshje në orën 15:00. Bologna pret Torinon në Dall’Ara, në debutimin e Raffaele Palladinos në stolin kuqeblu, ndërsa Udinese përballet me Cagliarin, pas spektaklit 5:3 ndaj Interit në javën e kaluar.
Por të gjitha sytë do të jenë në Olimpico në orën 18:00, aty ku Roma dhe Interi përballen në një superndeshje që premton shumë. Të dyja skuadrat kanë nga katër fitore në katër javët e para dhe nga 12 pikë, duke e nisur sezonin në mënyrë perfekte.
Roma–Inter është një nga përballjet më të mëdha të futbollit italian. Dy ekipet janë takuar 186 herë në Serie A, ndërsa kjo do të jetë përballja e 187-të. Në Olimpico, Roma ka 34 fitore, Interi 33, ndërsa 26 ndeshje kanë përfunduar në barazim.
Një duel mes dy skuadrave që në këtë start kampionati kanë treguar ambicie të mëdha dhe që synojnë majat e Serie A. Në mbrëmje, në orën 20:45, Venezia pret Lazion në ndeshjen që mbyll programin e së shtunës.
Katër ndeshje, një supersfidë në Olimpico dhe një tjetër kapitull i rëndësishëm në garën për kreun e Serie A.