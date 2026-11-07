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Serie A vazhdon sot me katër ndeshje interesante në kuadër të javës së 11-të, ku skuadrat kërkojnë pikë të rëndësishme për objektivat e tyre në kampionat.
Roma synon të vazhdojë garën në kreun e tabelës, ndërsa Bologna kërkon të afrohet me zonën evropiane.
Cagliari – Frosinone (15:00)
Cagliari e pret Frosinonen në një përballje ku vendasit kërkojnë pikë për t'u ngjitur më lart në tabelë. Frosinone po kalon një sezon pozitiv dhe renditet në vendin e gjashtë me 20 pikë, ndërsa Cagliari është i 12-ti me 13 pikë.
Torino – Lecce (15:00)
Torino synon t'i rikthehet rezultateve pozitive përballë Lecces, që po kalon një periudhë të vështirë. Vendasit renditen në vendin e dhjetë me 13 pikë, kurse Lecce zë vendin e 14-të me nëntë pikë dhe kërkon të largohet nga pjesa e poshtme e tabelës.
Parma – Bologna (18.00)
Derbi rajonal mes Parmës dhe Bolognës pritet të sjellë rivalitet në stadiumin Ennio Tardini. Bologna vjen në këtë takim me 14 pikë në vendin e nëntë dhe synon t'i afrohet zonës evropiane, ndërsa Parma është e 15-ta me tetë pikë dhe kërkon reagim para tifozëve të saj.
Roma – Sassuolo (20:45)
Roma kërkon fitoren për të vazhduar presionin ndaj skuadrave të kreut dhe për të ruajtur pozitën në garën për titull. Skuadra kryeqytetase renditet e treta me 24 pikë, ndërsa Sassuolo është në vendin e 17-të me tetë pikë dhe do të kërkojë një rezultat pozitiv në udhëtim.
Pas 10 xhirove, Lazio kryeson tabelën me 28 pikë, e ndjekur nga Interi me 25 dhe Roma me 24 pikë. /Klankosova.tv