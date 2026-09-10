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Nëse po i kontrolloni nivelet e sheqerit në gjak, mund të pyesni veten nëse duhet ta kufizoni konsumin e frutave për shkak të sheqernave natyrale. Përgjigja është kryesisht jo. Disa fruta, falë fibrave, antioksidantëve dhe përbërjeve bimore, mund të përshtaten lehtësisht në një dietë të ekuilibruar, shkruan Eating Well. Endokrinologët veçojnë në mënyrë specifike katër lloje frutash që mund të jenë një zgjedhje e mirë për njerëzit që monitorojnë sheqerin në gjak.
Manaferrat
Manaferrat shpesh përmbajnë më pak sheqer se llojet e tjera të frutave dhe janë të pasura me fibra dhe polifenole. "Zgjedhja më e mirë për kontrollin e glukozës në gjak janë frutat me një indeks të ulët glicemik, të pasura me fibra dhe polifenole, siç janë manaferrat", thotë Dr. Pascual De Santis.
Një studim tek të rriturit me prediabet tregoi se konsumi ditor i një sasie të caktuar luleshtrydhesh shoqërohej me përmirësime në glukozën esëll, vlerat e HbA1c dhe rezistencën ndaj insulinës. Megjithatë, ky është një studim i kufizuar, kështu që rezultatet nuk mund të zbatohen për të gjitha llojet dhe sasitë e manave.
Dr. Anastasios Manessis rekomandon kombinimin e manave me proteina ose yndyrna të shëndetshme. Për shembull, mund t’i hani me kos grek, arra ose fara, transmeton Klankosova.tv.
Mollë
Mollët janë një zgjedhje tjetër e mirë, veçanërisht nëse i hani me lëkurë. "Lëkura e një molle përmban shumë fibra, të cilat mund të ngadalësojnë tretjen dhe thithjen e sheqerit", shpjegon Dr. Ari Eckman. Mollët gjithashtu kanë një indeks të ulët glicemik, kështu që sheqeri në gjak rritet më gradualisht pas ngrënies së tyre.
Një studim i vogël zbuloi gjithashtu se njerëzit me tolerancë të dëmtuar ndaj glukozës kishin nivele më të ulëta të sheqerit në gjak pas vaktit kur hëngrën një mollë para orizit të bardhë sesa pas saj. Eckman shton se kombinimi i një molle me gjalpë kikiriku mund të ngadalësojë më tej thithjen e sheqerit.
Dardhat
Dardhat janë të pasura me fibra, me një dardhë të mesme që përmban rreth 5 deri në 7 gramë. Pjesa më e madhe e saj është në lëkurë, prandaj është më mirë të mos e qëroni një dardhë. Fibra ngadalëson tretjen dhe mund të ndihmojë në uljen e rritjes së sheqerit në gjak pas një vakti. Dardhat gjithashtu përmbajnë polifenole dhe shumë ujë, të cilat mund t'ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur.
Portokajt
Dr. De Santis gjithashtu rekomandon fruta agrume si portokallet. Ato përmbajnë polifenole, ose përbërës bimorë që mund të kenë një efekt të dobishëm në rregullimin e sheqerit në gjak. Hulumtimet mbi flavanonet e agrumeve kanë treguar rezultate premtuese deri më tani, por nevojiten më shumë studime tek njerëzit. Kur bëhet fjalë për rregullimin e sheqerit në gjak, është akoma më mirë të hani portokallin e tërë në vend të lëngut, sepse fruti i tërë përmban fibra.