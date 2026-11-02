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Mesfushori brazilian Gabriel Sara po tërheq vëmendjen e disa klubeve të mëdha evropiane.
Roma dhe Napoli në Itali, si dhe Newcastle United e Evertoni në Angli, janë duke përcjellë nga afër paraqitjet e 27-vjeçarit, i cili është një nga lojtarët kryesorë të Galatasarayt.
Trajneri i Romës, Gian Piero Gasperini, e sheh brazilianin si një përforcim të rëndësishëm për mesfushën. Megjithatë, gara për shërbimet e tij pritet të jetë e vështirë, pasi Galatasaray është i gatshëm të shqyrtojë vetëm oferta nga 35 deri në 40 milionë euro.
Sara ka kontratë me klubin turk deri në qershor të vitit 2029./Klankosova.tv