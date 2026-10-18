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Real Madridi ka vazhduar serinë mbresëlënëse në La Liga duke arkëtuar fitoren e tetë radhazi në shtëpi, pasi mposhti pastër Sevillën me rezultat bindës 4-1 në “Santiago Bernabeu”. Me këto tre pikë, skuadra e drejtuar nga Jose Mourinho ka ngushtuar sërish në gjashtë pikë distancën me liderin e tabelës, Barcelonën.
Pas triumfit dramatik 4-3 ndaj Romës në Champions League gjatë mesjavës, “Los Blancos” e kthyen vëmendjen te kampionati me synimin e qartë për të mos lejuar shkëputjen e katalanasve, të cilët kishin fituar sfidën e tyre të shtunën.
Rrugën drejt fitores e hapi talenti turk Arda Guler në minutën e 30-të përmes një goditjeje të harkuar mjeshtërore, i shërbyer nga Yan Diomande pas një aksioni të nisur nga Jude Bellingham.
Vetëm shtatë minuta më vonë, Kylian Mbappe dyfishoi shifrat. Bellingham dhuroi një asist spektakolar me thembër për francezin, i cili e kontrolloi topin me klas dhe shënoi nga afërsia për 2-0.
Në pjesën e dytë, Mbappe shënoi të dytin personal dhe të tretin për skuadrën nga pika e bardhë, duke realizuar me një parabolë elegante të stilit "Panenka", pasi më herët Diomande fitoi penalltinë.
Mysafirët arritën të ngushtonin shifrat përmes Manuel Buenos, i cili shfrytëzoi një huti të mbrojtjes vendase.
Megjithatë, festa e andaluzianëve zgjati vetëm dy minuta, pasi i riu Yan Diomande kurorëzoi paraqitjen mbresëlënëse me një goditje të fuqishme për rezultatin përfundimtar 4-1.
Me këtë sukses, Real Madridi ngjitet në vendin e tretë duke lënë pas Real Betisin dhe shkon me moral të lartë drejt përballjes së madhe ‘El Clasico’ kundër Barcelonës fundjavën e ardhshme.
Ndërkohë, Sevilla vazhdon mallkimin ndaj madrilenëve, duke regjistruar ndeshjen e 16-të radhazi pa fitore në takimet direkte mes tyre.