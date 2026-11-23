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Në trailerin e dokumentarit "Heal" të Kate Middleton, princesha e Uellsit ndan një bisedë emocionuese me vëllanë e saj më të vogël, James Middleton.
Në një sekuencë të dokumentarit, ata shihen duke biseduar teksa ecin në mal.
James e pyet: "A nuk është traditë të godasësh këmbanën kur largohesh nga Royal Marsden?"
Kate i përgjigjet: "Po, por unë nuk e godita këmbanën".
I emocionuar, James i thotë: "Atëherë, ndoshta kjo është këmbana jote", duke iu referuar ngjitjes së tri majave më të larta në Mbretërinë e Bashkuar.
Dyshja kishin folur për këtë ngjitje dy vjet më parë, në kohën kur Kate ishte diagnostikuar me kancer.
"Para dy vjetësh të thashë se do ta ngjisnim këtë mal së bashku", i kishte thënë James.
Më pas, ai u shpreh se ishte jashtëzakonisht krenar me motrën e tij.
"Jam jashtëzakonisht krenar për motrën time të dashur", tha James. /Klankosova.tv