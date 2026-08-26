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Të paktën 403 persona, përfshirë 341 shtetas të huaj, rezultojnë të zhdukur pas përmbytjeve të menjëhershme që goditën kufirin Nepal-Tibet, tha bordi i turizmit i vendit.
Të paktën 95 persona humbën jetën.
Në përmbytjet e rrëmbyeshme në Nepal, fshatrat dhe rrugët u dëmtuan rëndë dhe gjithçka u mbulua me një shtresë të trashë gurësh dhe balte. Autoritetet thirrën ekipet e shpëtimit nga Kina dhe India për të ndihmuar.
Ministri i jashtëm i Nepalit tha se raportet paraprake tregonin se përmbytjet e menjëhershme mund të kenë ndodhur pasi tërmeti shkaktoi një ortek. /Klankosova.tv