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Këngëtari Kastriot Grajqevci ka folur në emisionin “Weekend” në Klan Kosova për projektin e tij më të ri muzikor, këngën “Nëse një ditë”, të cilën e ka lansuar së fundmi.
Gjatë intervistës, Grajqevci e ka cilësuar këtë projekt si të veçantë për të, duke vlerësuar punën e realizuar së bashku me ekipin që ka kontribuar në krijimin e këngës.
“Është një këngë e veçantë për mua. E kemi bërë një punë të mirë me ata që e kemi realizuar”, ka thënë këngëtari, njofton Klankosova.tv.
Ai ka folur gjithashtu për stinën e vjeshtës dhe lansimin e këngës pikërisht në këtë periudhë të vitit.
Për më shumë detaje rreth projektit të ri dhe rrëfimit të tij, ndiqni intervistën e plotë në videon në vazhdim.