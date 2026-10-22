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Një dekorues në pension është bërë milioner pasi shiti një koleksion kartash Pokemon në një ankand.
Burri, nga Woking, tha se nuk e kishte idenë që kartat kishin ndonjë vlerë, derisa lexoi në gazetën lokale se një kartë e vetme ishte shitur për më shumë se 6,000 paund.
Koleksioni i tij, i cili kishte qëndruar në papafingo për 15 vjet, u shit në ankandin "Ewbank's" të mërkurën për 1.56 milionë paund (1 milion e 861 mijë euro).
Shtëpia e ankandeve nga Surrey deklaroi se ky ishte ankandi i kartave të koleksionimit me vlerën më të lartë të regjistruar ndonjëherë në Mbretërinë e Bashkuar, duke sugjeruar se mund të jetë edhe rekord evropian.
"E di që njerëzit flasin shpesh për gjetjen e thesareve në papafingo, por në rastin tim, kjo është fjalë për fjalë e vërtetë," tha burri, i cili kërkoi të mbetej anonim.
"Kur djali im ishte i vogël, në fund të viteve 1990, ai filloi të mblidhte karta dhe t'i shkëmbente ato në shkollë.
"Mendova se dukeshin bukur dhe pyeta veten nëse mund të ishin një investim i mirë.
"Ai kishte kartat e veta, por këto nuk i preku kurrë – gjë që më gëzon ta them."
Pokémon është një ekskluzivitet japonez, i njohur më së shumti për kartat e koleksionimit, lojërat video dhe serialet televizive të animuara.
Burri tregoi se kishte blerë disa sete të plota kartash nga dikush në Malajzi, përmes platformës eBay.
Një set, i cili në atë kohë i kishte kushtuar 300 paund, u shit për 75,000 paund në ankandin e së mërkurës.
Kartat, të vendosura të gjitha në dosje të posaçme për Pokémon dhe ende të paketuara, u ruajtën në papafingo pasi djali i tij humbi interesin për këtë ekskluzivitet.
Ofertues nga e gjithë bota
Shtëpia e ankandeve "Ewbank's" u shpreh se të gjithëve u mbeti goja hapur kur burri prezantoi 42 setet e tij të kartave.
"Kur pamë se çfarë kishte – gjithçka në gjendje të përsosur, si të sapodalë nga prodhimi – nuk mund ta besonim," tha James Spooner, kreu i departamentit të kartave të koleksionimit në këtë shtëpi ankandi.
Shtëpia e ankandeve shtoi se kjo shitje ka qenë më e suksesshmja në më shumë se 30 vitet e tyre të veprimtarisë.
Artikulli më i vlefshëm ishte "Legendary Collection Complete Master Set" (Seti i Plotë Kryesor i Koleksionit Legjendar), i cili përfshinte një kartë "Charizard" në gjendje pothuajse të përsosur. Vlera e pritshme ishte midis 15,000 dhe 20,000 paund, por në fund u shit për 100,000 paund.
Dy karta Pokémon nga "Ewbank's": në të majtë shfaqet Charizard duke lëshuar zjarr, ndërsa në të djathtë duket Dark Blastoise; pamja është një plan i afërt i dosjes ku mbaheshin kartat.
Organizatori i ankandit u shpreh se "entuziazmi ishte i jashtëzakonshëm".
Andrew Ewbank, i cili drejton shtëpinë e ankandeve "Ewbank's" dhe e drejtoi vetë shitjen nga podiumi, u tha pjesëmarrësve se pas kësaj kishte ndërmend "të shtrihej për të pushuar pak".
"Përgatitjet për këtë ngjarje... ishin fenomenale dhe, kur erdhi dita, pritshmëritë u përmbushën plotësisht," shtoi ai më vonë.
"Patëm ofertues nga e gjithë bota.
"Entuziazmi ishte i jashtëzakonshëm, veçanërisht sepse koleksionistët nuk mund ta besonin se sa i shkëlqyer ishte ky koleksion: i gjerë, i paprekur, i plotë dhe që përmbante pothuajse çdo artikull të rrallë që mund të dëshirohej."
"Ishte një përvojë vërtet e jashtëzakonshme," tha ai për BBC-në.
Ewbank shtoi se Pokémon po përjeton një "bum" të vërtetë aktualisht, transmeton Klankosova.tv.
Ai shpjegoi se njerëzit që ishin të rinj kur u shfaq për herë të parë kjo franshizë, tani janë në të 30-at apo 40-at e tyre dhe kanë "disa të ardhura të lira" për të shpenzuar.
"Nostalgjia luan një rol të madh në këtë mes," shtoi ai.
"Bëhet fjalë për të rikthyer kujtimet e fëmijërisë."
Duhet t'i kapësh të gjitha: Pse Pokémon po përjeton sërish një bum
Ewbank u bëri thirrje të gjithë atyre që mendojnë se mund të kenë diçka me vlerë në papafingo, që "ta zbresin poshtë dhe ta vlerësojnë".
"Nëse blini diçka për djalin tuaj, siç ndodhi në këtë rast, dhe ai nuk e dëshiron më, atëherë ndoshta është mirë ta ruani diku; nuk i dihet kurrë se çfarë vlere mund të ketë në të ardhmen," tha ai.
Sipas "Ewbank's", kjo shumë rekord për koleksionin Pokémon tejkaloi rekordin e mëparshëm – të vendosur vetëm më 9 tetor në Londër, gjatë një ankandi në "Stanley Gibbons", ku vlera totale e shitjeve arriti në 872,000 paund.