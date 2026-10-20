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Zyrtarët e Doganës së Kosovës kanë zbuluar pajisje profesionale për matje topografike dhe gjeodezike, me vlerë të përafërt prej 5.400 eurosh, të cilat nuk ishin deklaruar nga një udhëtar me shtetësi turke në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës.
Sipas njoftimit të Doganës, udhëtari kishte kaluar përmes kanalit të gjelbër, i cili është i dedikuar për personat që nuk kanë mallra për të deklaruar, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, dyshimet e ngritura gjatë kontrolleve rutinore kanë bërë që zyrtarët doganorë të kryejnë një kontroll fizik të bagazhit, ku janë gjetur pajisjet profesionale të markës STONEX GPS.
Dogana e Kosovës ka bërë të ditur se rasti lidhet me mosdeklarimin e mallrave, në kundërshtim me dispozitat e nenit 244 të Kodit Doganor dhe të Akcizave Nr. 08/L-247.