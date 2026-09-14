Lajmet e fundit
Janë sekuestruar rreth 294 gramë kokainë, mbi 241 gramë marihuanë, tri peshore digjitale, një karikator dhe dy fishekë gjatë një kontrolli në Fushë Kosovë.
Policia lidhur me rastin e ka arrestuar një person, derisa një tjetër është shpallur në kërkim.
Me urdhër të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Rasti ka ndodhur më 13 shtator, rreth orës 19:00, në rrugën “Bedri Pejani” në Fushë Kosovë.
Sipas njoftimit të Policisë, substancat narkotike dhe sendet e tjera janë gjetur gjatë kontrollit të një të dyshuari dhe të vendbanimit të një personi tjetër.
“Janë gjetur dhe sekuestruar 293.8 gramë substancë narkotike e llojit kokainë, 241.6 gramë substancë narkotike e llojit marihuanë, tri peshore digjitale, një karikator dhe dy fishekë”, thuhet në njoftimin policor.
Policia ka njoftuar se rasti është duke u hetuar nga njësitet kompetente.