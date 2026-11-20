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Hetuesit e Inspektoratit Policor të Kosovës kanë arrestuar një zyrtar policor të Stacionit Policor në Kllokot, nën dyshimin për lëndim të lehtë trupor dhe kanosje.
Sipas IPK-së, rasti ka ndodhur të premten paradite në fshatin Podgorcë të Vitisë, ku polici dyshohet se ka kanosur dhe sulmuar një qytetar me një mjet të fortë, duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore, transmeton Klankosova.tv.
Me vendim të prokurorit, të dyshuarit i është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh, ndërsa IPK-ja ka rekomanduar suspendimin e tij nga detyra.