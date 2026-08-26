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Policia e Kosovës, në bashkëpunim me Doganën e Kosovës, ka parandaluar një rast të dyshuar të kontrabandës me mallra në zonën kufitare me Maqedoninë e Veriut.
Rasti ka ndodhur më 26 gusht, kur përmes njësisë së Task Forcës–Jugu është vërejtur një furgon i bardhë me targa vendore duke hyrë ilegalisht në territorin e Kosovës nga drejtimi i fshatit Tanushë të Maqedonisë së Veriut, në drejtim të fshatit Mjak të Vitisë.
Njësitet policore kanë reaguar dhe kanë arritur ta ndalojnë automjetin në afërsi të brezit kufitar.
Gjatë kontrollit janë gjetur sasi të konsiderueshme të mallrave, përfshirë 9 mijë e 525 copë çipsa, 700 copë pashteta me peshë nga 95 gramë dhe 750 copë gullash gjedhi me peshë nga 200 gramë.
Sipas Policisë, drejtuesi i furgonit nuk posedonte dokumentacion për prejardhjen apo importimin e mallrave, ndërsa produktet kishin mbishkrime të Maqedonisë së Veriut.
Vlera preliminare e mallrave të dyshuara si të kontrabanduara është mbi 5 mijë euro, pa përfshirë detyrimet dhe taksat doganore të shmangura.
Mallrat dhe automjeti janë sekuestruar dhe janë dërguar në terminalin doganor, ndërsa rasti do të trajtohet më tej nga njësitet kompetente të Doganës së Kosovës.