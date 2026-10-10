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Një 15-vjeçar është arrestuar në Shkodër, pasi u kap pranë një shkolle në lagjen “Vasil Shanto” me dhjetëra doza të dyshuara kanabisi, të cilat dyshohet se i posedonte me qëllim shitjen.
Arrestimi u krye në kuadër të operacionit të koduar “Shkolla të Pastra”, që synon parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë së paligjshme të shitjes së lëndëve narkotike në afërsi të institucioneve arsimore, shkruan Euronews.al, transmeton klankosova.tv.
Sipas njoftimit të Policisë, 15-vjeçari, banues në Shkodër, u kap në flagrancë nga shërbimet e Sektorit për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shkodër.
Gjatë kontrollit fizik dhe në banesën e tij, policia gjeti dhe sekuestroi dhjetëra doza të lëndës së dyshuar narkotike kanabis sativa, të cilat dyshohet se do të shiteshin.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.