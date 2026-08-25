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17 doza kokainë dhe 13 doza kanabis sativa u gjenden mesditën e sotme në institucionin e ekzekutimit të vendimit penal “Jordan Misja”.
Sasia e drogës iu gjet familjarit të Olti Asllani, i cili mbahet në burgun 313 i dyshuar për veprën penale të vrasjes, ndërsa lënda narkotike u tentua të futej në burg përmes ushqimit.
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve e ka identifikuar personin që tentoi të fuste lëndën narkotike brenda në burg, ndërsa droga është sekuestruar dhe do i përcillet organit të akuzës për hetim.
Drejtoria e Burgjeve pritet të përcjellë njoftim për media për të dhënë detaje lidhur me këtë rast. Ndërkohë, një ditë më parë, në IEVP Fushë Krujë u gjet një aparat celular që dyshohet se i përket të dënuarit Ramazan Rraja, raporton ABC News.al.