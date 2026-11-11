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Policia e Kosovës ka arrestuar një person në Kamenicë, i cili ishte në kërkim policor nën dyshimin për mashtrim me viza pune për Gjermani.
Sipas policisë, ai dyshohet se në tetor të vitit 2023 ua kishte marrë tre personave nga 1 mijë e 200 euro, duke u premtuar se do t'u siguronte termine për viza pune në Gjermani, transmeton Klankosova.tv.
I dyshuari është arrestuar të martën dhe pas intervistimit nga organet e rendit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Rasti është iniciuar si “Mashtrim”.