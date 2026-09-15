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Policia ka arrestuar një person të kërkuar për kanosje, gjatë një operacioni të zhvilluar mbrëmjen e së hënës në fshatin Dubravë të Kaçanikut.
Sipas Policisë në Ferizaj, operacioni është zhvilluar më 14 shtator, rreth orës 19:30, nga zyrtarët policorë të Kaçanikut, në bashkëpunim me Njësinë e Reagimit të Shpejtë.
Gjatë operacionit është arrestuar V.Q., 34 vjeç, i cili ishte person i kërkuar.
Policia ka bërë të ditur se gjatë operacionit është gjetur dhe konfiskuar një armë e gjatë e gjuetisë, së bashku me tri fishekë. Sipas policisë, arma dyshohet se ka lidhje me një video-incizim të siguruar gjatë hetimit të një rasti të mëhershëm të kanosjes.
Me vendim të prokurorit të shtetit, i dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës dhe më pas është dërguar në mbajtje për 48 orë, për procedura të mëtejme hetimore.