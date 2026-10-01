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Tre persona janë arrestuar në Pejë nën dyshimin për blerje, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, të dyshuarit janë dy meshkuj shtetas të Kosovës dhe një femër shtetase e Shqipërisë, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë kontrollit të veturës me të cilën po udhëtonin të dyshuarit, njësitë relevante policore kanë gjetur dhe konfiskuar rreth 1 kilogram substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë.
Si prova materiale, policia ka konfiskuar edhe para të gatshme, tre telefona celularë, dy thika dhe veturën me të cilën po udhëtonin të dyshuarit.
Me vendim të prokurorit, të tre personat janë dërguar në mbajtje.