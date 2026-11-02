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Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arritur që t’i arrestojë tre persona në Podujevë që ishin në kërkim dhe që ishin të dënuar për vepra të ndryshme penale.
Sipas njoftimit të forcave të rendit, i arrestuari A. F., 38 vjeç, ishte i kërkuar për veprat penale 'Grabitje dhe vjedhje grabitqare në tentativë', për të cilat ishte dënuar me 4 vite burgim.
Ndërkaq, i arrestuari tjetër, A. F., 42 vjeç, ishte në kërkim për veprën penale 'Grabitje', për të cilën ishte dënuar me 2 vite burgim.
Po ashtu, është arrestuar edhe L. J., 27 vjeç, i cili ishte në kërkim për veprën penale 'Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve'.
“Pas arrestimit dhe përfundimit të procedurave të nevojshme policore, personat e arrestuar janë dërguar në vuajtje të dënimit, në përputhje me vendimet e gjykatës.”, thuhet në njoftim. /Klankosova.tv